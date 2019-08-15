У МОЗ розповіли, куди звертатися через проблеми з вакцинацією



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У міністерстві наголосили, що ніхто не може перешкоджати праву на вакцинацію

Якщо виникли проблеми з вакцинацією, потрібно звернутися на гарячу лінію 1677 та повідомити про це Національну службу здоров'я України

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, куди звертатися в разі виникнення проблем з вакцинацією.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

«Якщо пацієнт не отримав від свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра належної підтримки щодо вакцинації за Календарем щеплень, або надолуження тих щеплень, які були з різних причин пропущені, він може звернутись на гарячу лінію 1677 та повідомити про це Національну службу здоров'я України», — йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ попросили звертатися до Нацслужби здоров’я, якщо у медзакладі немає гарантованих державою безоплатних вакцин. Подібні звернення передаватимуть до МОЗ «для аналізу та прийняття рішень щодо проведення роботи з відповідними медичними закладами, обласними департаментами охорони здоров'я та лікарями».

У міністерстві наголосили, що ніхто не може перешкоджати праву на вакцинацію.

Крім цього, на сайті МОЗ можна переглянути список вакцин, які закуповує держава, і перевірити залишок вакцин у кожному регіоні України.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун нагадала, через відсутність яких щеплень можуть не пустити в школу або дитсадок.

Нагадаємо, згідно з результатами глобального дослідження The Wellcome Trust, половина українців не вірить у ефективність вакцинації. Це один із найнижчих рівнів довіри до щеплень в світі.

Глобальне дослідження щодо ставлення до щеплень охопило понад 140 тисяч людей зі 140 країн світу.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає відмову від вакцинації однією з 10 найбільших загроз для здоров’я людства.

За інформацією ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.