Для невакцинованих дітей потрібно створити окремі школи та дитячі садки

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хочете вчити дітей своїх без щеплень - платіть за цей привілей

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Противники прививок возмущаются, что их детей не будут брать в школы и детские садики. В принципе, логичное возмущение, ведь тогда у родителей дебилов точно дети тоже будут дебилы и у детей не будет шанса вырваться из порочного круга, не узнав про то, что земля круглая, например.

Дети ведь за родителей не в ответе. Но и угрожать здоровью детей здоровых родителей тоже неправильно. И если кто-то не хочет получать биометрический паспорт или индентифкационный код потому что это печать дьвола, то его собственная тупость мешает только ему, а тут угрожает и нормальным людям. Значит надо создать отдельные школы-гетто, для атипрививочников. Но они должны быть платные. Хотите учить детей своих без прививок – платите за эту привилегию. Во-первых тогда антипрививочников станет гораздо меньше, а во-вторых, государство получит больше налогов. И если в Британии лоттереи называют «налогами на дураков», то мы пойдем дальше.

И да, эти школы и детские садики следует открывать прямо как филиалы больниц. Ну чтобы два раза не вставать. Тогда и дети получат шанс стать умнее родителей, и лечить их будут сразу, и здоровые дети здоровых родителей не пострадают. В конце концов, быть умным должно быть выгодно.

Джерело: блог Сергія Фурси

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