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    Думки вголос

    Для невакцинованих дітей потрібно створити окремі школи та дитячі садки

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Для невакцинованих дітей потрібно створити окремі школи та дитячі садки

    Хочете вчити дітей своїх без щеплень - платіть за цей привілей

    Мовою оригіналу

    Противники прививок возмущаются, что их детей не будут брать в школы и детские садики. В принципе, логичное возмущение, ведь тогда у родителей дебилов точно дети тоже будут дебилы и у детей не будет шанса вырваться из порочного круга, не узнав про то, что земля круглая, например.

    Дети ведь за родителей не в ответе. Но и угрожать здоровью детей здоровых родителей тоже неправильно. И если кто-то не хочет получать биометрический паспорт или индентифкационный код потому что это печать дьвола, то его собственная тупость мешает только ему, а тут угрожает и нормальным людям. Значит надо создать отдельные школы-гетто, для атипрививочников. Но они должны быть платные. Хотите учить детей своих без прививок – платите за эту привилегию. Во-первых тогда антипрививочников станет гораздо меньше, а во-вторых, государство получит больше налогов. И если в Британии лоттереи называют «налогами на дураков», то мы пойдем дальше.

    И да, эти школы и детские садики следует открывать прямо как филиалы больниц. Ну чтобы два раза не вставать. Тогда и дети получат шанс стать умнее родителей, и лечить их будут сразу, и здоровые дети здоровых родителей не пострадают. В конце концов, быть умным должно быть выгодно.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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