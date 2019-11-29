Київ в лідерах серед міст України із діагностування нових випадків ВІЛ



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У столиці проживає понад 19 тис. людей з ВІЛ

Сьогодні у Києві презентували кампанію «ВІЧ:НА:ВІЧ», яка мотивує українців пройти тестування на ВІЛ. За інформацію Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, Київ залишається серед лідерів із діагностування нових випадків ВІЛ-інфекції. За оціночними даними у столиці проживає 19 837 людей з ВІЛ, на диспансерному обліку перебуває 13 283 особи.

Як відомо, із 2016 року Київ є учасником міжнародної програми Fast-Track Cities. Наразі у столиці створено всі умови для швидкого та точного визначення ВІЛ-статусу всіх охочих та для отримання зручного безкоштовного лікування. У кожному медичному закладі столиці як первинної, так і вторинної та спеціалізованої медичної допомоги є можливість пройти швидке та якісне тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують, що недостатнє знання про важливість тестування на ВІЛ залишається основним бар’єром для охоплення допомогою всіх ВІЛ-позитивних киян. Кожен 4-й мешканець столиці, який живе з ВІЛ, не знає свій статус та, відповідно, не отримує медичної допомоги. У той час, як знати свій ВІЛ-статус – це свідоме ставлення до власного здоров’я та здоров’я близьких.

У 2019 році одним із ключових напрямів діяльності у цьому питанні є максимальне наближення послуг із діагностики та лікування ВІЛ/СНІДу. Для цього організовано відповідну роботу на базі кабінетів інфекційних захворювань у кожному районі. Завдяки децентралізації надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам і наближення її до пацієнтів, за місцем проживання спостерігаються і отримують лікування у інфекціоністів консультативно-діагностичних центрів 1 899 хворих (16,7% від загальної кількості пацієнтів, які отримують АРТ). Протягом 2019 року з Київського міського центру СНІДу до КДЦ було переведено 547 осіб.

За оцінкою Департаменту охорони здоров’я, результати проведеної роботи у 2019 році свідчать про певні успіхи в досягненні глобальних цілей 90-90-90. У поточному році майже на 11% зросла кількість людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією і знають про свій статус. На сьогодні таких осіб нараховується 14 207 – це 71,6% від оціночної чисельності ЛЖВ. У 2018 році їх було 14 020 (61% від оціночної чисельності ЛЖВ). Також на 12% збільшилася кількість людей, які знають свій статус і отримують антиретровірусну терапію (із 68% до 80%). На сьогодні лікуванням охоплено 11 342 особи.

У 90% хворих (10 207 осіб), які отримують антиретровірусну терапію, досягнуто зниження рівня вірусного навантаження до невизначеного рівня (досягнуто пригнічення вірусу), що свідчить про високу ефективність лікування і є успіхом в реалізації ініціативи Fast Track Cities.