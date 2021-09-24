Київ виходить на Кліматичний марш: подробиці заходу

Кліматичний марш також відбувся в Києві у 2019 році

Кліматичний марш відбудеться у Всесвітній день дій за клімат

У неділю, 26 вересня, у Всесвітній день дій за клімат у Києві відбудеться Кліматичний марш. Про це повідомляють організатори маршу.

Марш розпочнеться о 12:00 на Михайлівській площі та відправиться до Верховної Ради.

Акція покликана наголосити уряду про важливість активної кліматичної політики відповідно до прийнятої Паризької кліматичної конвенції, щоб зупинити кліматичну кризу.

Серед вимог організаторів:

реформа промисловості до нових екологічних стандартів,

інвестиції у ВДЕ та зелений громадський транспорт,

розвиток інфраструктури для легкого персонального транспорту,

забезпечення захисту карпатських лісів від вирубки та збереження карпатської екосистеми,

припинення забруднення довкілля промисловими фермами,

популяризація більш екологічного харчування рослинними продуктами.

На акцію просять не приносити політичну символіку та логотипи бізнес-компаній. На марші можуть бути присутні лише логотипи неприбуткових організацій, ініціатив та рухів, які працюють у темах, дотичних до зміни клімату та екологічних питань.

Організатори події: Екодія, ГО «Відкриті клітки Україна», ГО «Єдина Планета» та ряд інших організацій».

26 вересня Кліматичний марш відбудеться і в інших містах України: Миколаїв, Чорноморськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Вознесенськ, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький. Список міст доповнюється.

До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.