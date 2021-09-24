Київ виходить на Кліматичний марш: подробиці заходу
Кліматичний марш відбудеться у Всесвітній день дій за клімат
У неділю, 26 вересня, у Всесвітній день дій за клімат у Києві відбудеться Кліматичний марш. Про це повідомляють організатори маршу.
Марш розпочнеться о 12:00 на Михайлівській площі та відправиться до Верховної Ради.
Акція покликана наголосити уряду про важливість активної кліматичної політики відповідно до прийнятої Паризької кліматичної конвенції, щоб зупинити кліматичну кризу.
Серед вимог організаторів:
- реформа промисловості до нових екологічних стандартів,
- інвестиції у ВДЕ та зелений громадський транспорт,
- розвиток інфраструктури для легкого персонального транспорту,
- забезпечення захисту карпатських лісів від вирубки та збереження карпатської екосистеми,
- припинення забруднення довкілля промисловими фермами,
- популяризація більш екологічного харчування рослинними продуктами.
На акцію просять не приносити політичну символіку та логотипи бізнес-компаній. На марші можуть бути присутні лише логотипи неприбуткових організацій, ініціатив та рухів, які працюють у темах, дотичних до зміни клімату та екологічних питань.
Організатори події: Екодія, ГО «Відкриті клітки Україна», ГО «Єдина Планета» та ряд інших організацій».
26 вересня Кліматичний марш відбудеться і в інших містах України: Миколаїв, Чорноморськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Вознесенськ, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький. Список міст доповнюється.
До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.
Читайте також: