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    Київ виходить на Кліматичний марш: подробиці заходу

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    Кліматичний марш також відбувся в Києві у 2019 році - Київ виходить на Кліматичний марш: подробиці заходу
    Кліматичний марш також відбувся в Києві у 2019 році
    Фото: ГО «Екодія»

    Кліматичний марш відбудеться у Всесвітній день дій за клімат

    У неділю, 26 вересня, у Всесвітній день дій за клімат у Києві відбудеться Кліматичний марш. Про це повідомляють організатори маршу.

    Марш розпочнеться о 12:00 на Михайлівській площі та відправиться до Верховної Ради.

    Акція покликана наголосити уряду про важливість активної кліматичної політики відповідно до прийнятої Паризької кліматичної конвенції, щоб зупинити кліматичну кризу.

    Серед вимог організаторів:

    • реформа промисловості до нових екологічних стандартів,
    • інвестиції у ВДЕ та зелений громадський транспорт,
    • розвиток інфраструктури для легкого персонального транспорту,
    • забезпечення захисту карпатських лісів від вирубки та збереження карпатської екосистеми,
    • припинення забруднення довкілля промисловими фермами,
    • популяризація більш екологічного харчування рослинними продуктами.

    На акцію просять не приносити політичну символіку та логотипи бізнес-компаній. На марші можуть бути присутні лише логотипи неприбуткових організацій, ініціатив та рухів, які працюють у темах, дотичних до зміни клімату та екологічних питань.

    Організатори події: Екодія, ГО «Відкриті клітки Україна», ГО «Єдина Планета» та ряд інших організацій».

    26 вересня Кліматичний марш відбудеться і в інших містах України: Миколаїв, Чорноморськ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Рівне, Вознесенськ, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький. Список міст доповнюється.

    До слова, на початку вересня у Києві та ще 30 містах відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження та захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

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    Теги: екологія Київ клімат акція кияни
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    Київ виходить на Кліматичний марш: подробиці заходу