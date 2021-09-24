ООН очікує, що зміна клімату спричинить нові збройні конфлікти у світі

На думку генсека ООН, над вирішенням кліматичних проблем слід замислитись вже зараз

Через кліматичні зміни у багатьох регіонах світу посилюватиметься боротьба за ресурси

Залежність від скорочення ресурсів, таких як вода, може збільшити напруженість у багатьох регіонах світу. Таку думку озвучив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час засідання Ради Безпеки організації, повідомляється на сайті ООН.

«Зрозуміло, що зміна клімату та погане управління навколишнім середовищем є мультиплікаторами ризиків, можливості до подолання яких обмежені», – зазначив він під час засідання Ради Безпеки з питань клімату та безпеки.

За словами посадовця, ймовірність такої ескалації особливо висока у країнах з поганими механізмами подолання кліматичної кризи, які, при цьому, критично залежать від скорочення ресурсів, таких як вода та рілля.

«Наслідки зміни клімату особливо глибокі, коли вони накладаються на минулі чи поточні конфлікти, – повідомив Гутерріш раді. – У Сомалі частіші та інтенсивніші посухи та повені підривають продовольчу безпеку, посилюючи конкуренцію за бідні ресурси та наявну напруженість у суспільстві».

За його словами, 90% біженців походять з «країн, які є одними з найбільш вразливих і найменш здатних адаптуватися до наслідків зміни клімату».

Він закликав членів Ради докласти зусиль до розбудови миру та адаптації до клімату, щоб допомогти зменшити ризики.

«Наше вікно можливостей запобігти найгіршому впливу клімату швидко закривається», – попередив Антоніо Гутерріш.

До слова, циклони, лісові пожежі, повені та інші руйнівні наслідки зміни клімату призводять до погіршення психічного здоров'я людей в усьому світі.

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