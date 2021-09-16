216 млн людей стануть біженцями до 2050-го через кліматичні зміни: прогноз Світового банку

«Гарячі точки» кліматичної міграції з’являться в Африці, Південній і Центральній Азії, Східній Європі та Латинській Америці

До 2050 року близько 216 млн людей будуть змушені залишити свої домівки через глобальні зміни клімату. Про це йдеться у звіті, опублікованому Світовим банком.

«Зміна клімату стає все більш потужною рушійною силою міграції», – йдеться в документі. Також зазначається, що до міграції призводитиме брак продовольства та води та підвищення рівня моря.

«Без рішучих дій можуть виникнути «гарячі точки» кліматичної міграції протягом наступного десятиліття», – попереджає Юрген Фогель, віцепрезидент Світового банку з питань сталого розвитку.

Вже до 2050 року близько 216 млн людей залишать місця, які більше не зможуть забезпечувати їх необхідними ресурсами, і відправляться до інших районів.

Однак, згідно з розрахунками Банку, якщо країни почнуть скорочувати викиди парникових газів, усувати прогалини в розвитку, відновлювати життєво важливі екосистеми та допомагати людям адаптуватися, внутрішня кліматична міграція може бути меншою на 80% та становити лише 44 млн людей за 3 найближчих десятиліття.

Згідно зі звітом, через зміни клімату число мігрантів до 2050 року виросте до 86 млн в Африці на південь від Сахари, 49 млн у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, 40 млн у Південній Азії, 19 млн у Північній Африці, 17 млн у Латинській Америці та 5 млн у Східній Європі і Центральній Азії.

Нагадаємо, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) ввів у експлуатацію індекс кліматичного ризику для дітей (CCRI), згідно з яким майже над мільярдом дітей нависла загроза через зміни клімату.

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