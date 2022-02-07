Київ зранку став у заторах (карта)

На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега

Ускладнений рух як на правому березі, так і на лівому

У понеділок, 7 лютого, на дорогах Києва утворилися сильні затори. Ускладнений рух як в центрі столиці, так і на мостах у напрямку з лівого берега на правий. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Правий берег

На Правому березі складно проїхати по вул.Олени Теліги, проспекту Перемоги, червона вул.. Борщагівська, бульвар Тараса Шевченка. Складно проїхати по вулиці Павлівській, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, вулиці Федорова, Володимирському узвозу, Володимирському проїзду, по Набережно-Хрещатицькій, Кирилівській, вулиці Олени Теліги, проспекту Валерія Лобановського, вулиці Антоновича, вулиці Шовковичній.

Лівий берег

На Лівому березі найскладніше проїхати по вулиці Григорія Ващенка, вулиці Ревуцького, вулиці Тепловозній, Харківському шосе, проспекту Миру, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Шолом-Алейхема, вулиці Мілютенка. Стоїть бульвар Перова. Ускладнений рух біля метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки».

Рух на мосту Патона було ускладнено у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому машини їдуть повільно.

Нагадаємо, тиждень у Києві розпочнеться із похмурої погоди та опадів. Протягом дня, 7 лютого в столиці очікується невеликий дощ і дощ зі снігом.