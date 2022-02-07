У столиці чоловік випадково застрелив жінку

Чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді бавився зброєю та наводив її на інших людей

У Києві на Оболоні чоловік випадково вбив жінку. Інцидент стався 6 лютого. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

Вбивство сталося в Оболонському районі столиці на вулиці Прирічній, 19.

«В одній із квартир багатоповерхового будинку проживав чоловік 45 років, який зустрічався з жінкою 35-40 років. Пара була у стосунках близько 3 років. Нещодавно чоловік втратив батька, після якого залишився пістолет. Як розповіли свідки, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді бавився зброєю та наводив її на інших людей. Цього разу чоловік навів пістолет на жінку й вистрілив у неї. Вона впала замертво. На місці інциденту працюють правоохоронні органи, які з'ясовують всі обставини вбивства», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в Печерському районі столиці будівельник вбив ножем свого колегу.

Також правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя, тіла яких знайшли у Київській області. Ним виявився 52-річний житель Василькова.

До слова, 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців – подружжя з Волині.