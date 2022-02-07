У Бортничах горів приватний будинок (фото)

На момент прибуття рятувальників, у будинку нікого не було

Київські рятувальник загасили пожежу у приватному будинку у Дарницькому районі столиці в Бортничах. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про загоряння надійшло надзвичайникам у неділю, 6 лютого, ввечері. Пожежа сталась у двоповерховому будинку на вулиці Джерельній у Дарницькому районі. Вогонь виник у кімнаті на другому поверсі та перекинувся на покрівлю.

«6 лютого о 16:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Джерельній, що у Дарницькому районі столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що у 2-поверховому приватному будинку загоряння сталося у комині на 2-му поверсі з розповсюдженням полум'я на покрівлю.О 16:51 пожежу було локалізовано на площі 15 кв. м та о 17:21 ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

На момент прибуття рятувальників, у будинку нікого не було. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 4 лютого у Києві палала меблева фабрика.

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.