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«Київміськбуд» отримав нового президента компанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Київміськбуд» отримав нового президента компанії
Олійник у січні був призначений на посаду віце-президента «Київміськбуду» та є членом правління компанії
фото: kmb.ua/«Київміськбуд»

Основне завдання Олійника – розробка плану відновлення роботи «Київміськбуду»

Наглядова рада холдингової компанії «Київміськбуд» призначила на посаду голови правління – президента компанії Василя Олійника, який раніше керував компаніями «Столичні будтехнології» та «Спецбуд-моноліт». Про це йдеться на сайті компанії.

Олійник 24 січня 2024 року був призначений на посаду віце-президента «Київміськбуду» та є членом правління компанії.  

«Василь Олійник у будівельній галузі працює 43 роки, має великий досвід як будівельник і управлінець. Пройшов шлях від слюсаря й бетоняра до директора ТОВ «Столичні будтехнології» та генерального директора великого генпідрядного підприємства ТОВ «Спецбуд-моноліт». Цими підприємствами збудовано понад 1 млн квадратних метрів житла та 244 кв. м адміністративних та комерційних споруд у Києві», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба, перед Олійником стоїть завдання розробити план відновлення роботи «Київміськбуду» і перезапустити будівництво чергами по кілька комплексів.

Зазначимо, «Київміськбуд» – найбільший забудовник столиці, його основний акціонер – територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%. Зараз у «Київміськбуду» на стадії зведення майже 1,5 млн кв. м житла – це 22 житлові комплекси на понад 100 будинків різного ступеня готовності.

Нагадаємо, колишній голова правління – експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір ухвалив рішення піти з посади, яку очолював протягом 12 років.

Як повідомлялося, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення екскерівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Зазначимо, експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності. 

Дружина експрезидента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.

Теги: Київ Ігор Кушнір бізнес

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