«Київміськбуд» отримав нового президента компанії

Олійник у січні був призначений на посаду віце-президента «Київміськбуду» та є членом правління компанії

Основне завдання Олійника – розробка плану відновлення роботи «Київміськбуду»

Наглядова рада холдингової компанії «Київміськбуд» призначила на посаду голови правління – президента компанії Василя Олійника, який раніше керував компаніями «Столичні будтехнології» та «Спецбуд-моноліт». Про це йдеться на сайті компанії.

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Олійник 24 січня 2024 року був призначений на посаду віце-президента «Київміськбуду» та є членом правління компанії.

«Василь Олійник у будівельній галузі працює 43 роки, має великий досвід як будівельник і управлінець. Пройшов шлях від слюсаря й бетоняра до директора ТОВ «Столичні будтехнології» та генерального директора великого генпідрядного підприємства ТОВ «Спецбуд-моноліт». Цими підприємствами збудовано понад 1 млн квадратних метрів житла та 244 кв. м адміністративних та комерційних споруд у Києві», – йдеться в повідомленні.

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Як наголошує пресслужба, перед Олійником стоїть завдання розробити план відновлення роботи «Київміськбуду» і перезапустити будівництво чергами по кілька комплексів.

Зазначимо, «Київміськбуд» – найбільший забудовник столиці, його основний акціонер – територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%. Зараз у «Київміськбуду» на стадії зведення майже 1,5 млн кв. м житла – це 22 житлові комплекси на понад 100 будинків різного ступеня готовності.

Нагадаємо, колишній голова правління – експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір ухвалив рішення піти з посади, яку очолював протягом 12 років.

Як повідомлялося, у липні відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на час його проведення екскерівник «Київміськбуду» Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

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Зазначимо, експрезидент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності.

Дружина експрезидента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів.