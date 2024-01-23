У столиці є поранені в результаті ракетної атаки

У Соломʼянському районі є руйнування в результаті ракетного удару

Пошкодження в результаті ракетного удару зафіксовані в трьох районах Києва

У Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі.

Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі.

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Зафіксовано загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі.

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі, попередньо, є пошкодження одного будинку. «Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце», – поінформував він.

Як повідомлялося, уранці 23 січня вУ Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

Повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.