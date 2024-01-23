Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці є поранені в результаті ракетної атаки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У столиці є поранені в результаті ракетної атаки
У Соломʼянському районі є руйнування в результаті ракетного удару
фото: КМВА

Пошкодження в результаті ракетного удару зафіксовані в трьох районах Києва

У Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна. Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі.

Є звернення до медиків за іншою адресою в Соломʼянському районі.

Зафіксовано загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі.

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю. Підрозділи екстрених служб прямують на місце.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко додав, що внаслідок ракетного удару у Святошинському районі, попередньо, є пошкодження одного будинку. «Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце», – поінформував він.

Як повідомлялося, уранці 23 січня вУ Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працюють сили ППО.

Повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

Теги: окупанти Київ війна ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КМДА повідомила про затримки громадського електротранспорту
Столична влада повідомила про проблеми з громадським транспортом через обстріл
2 сiчня, 11:54
Столична влада закликала пішоходів бути уважними та одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману
Негода у Києві: влада попередила водіїв про небезпеку
4 сiчня, 15:25
Металокаркасні споруди зі скляними бічними та задньою стінками і дахом з такого ж матеріалу мають бути встановлені протягом нинішнього року
Столиця закупить зупинки зі скла за 8 млн грн? «Київпастранс» відповів
5 сiчня, 21:35
Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжити дотримання маскового режиму й соціальної дистанції
КМДА радить киянам повернутися до маскового режиму
8 сiчня, 17:46
Увечері 30 грудня рятувальники виявили ще одного загиблого
Обстріл столиці: кількість загиблих зросла до 17 людей
30 грудня, 2023, 23:00
Наслідки ракетної атаки на Київ
Стало відомо, скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни
31 грудня, 2023, 20:29
Йоко Камікава прибула в Україну з неоголошеним візитом
Глава МЗС Японії прибула до Києва (фото)
7 сiчня, 10:19
Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)
Деколонізація Києва: на черзі перейменування 14 вулиць (список)
8 сiчня, 06:33
Автомобіль «Тойота» після зіткнення з іншим авто та автобусом влетів у зупинку
Смертельна ДТП у Києві: автівка влетіла в зупинку (фото, відео)
20 сiчня, 12:31

Новини

Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Сапери ДСНС ліквідовують бойову частину ракети в Києві (фото)
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Ракетний удар по Київщині. Поліція показала наслідки атаки РФ (фото)
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Фестиваль ліхтарів у столиці запрошує гостей: хто може пройти безкоштовно
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»
Ракетний обстріл Києва: пошкоджено спорткомплекс від «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua