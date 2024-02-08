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У Києві демонтовано станцію метро, яка асоціюється з росіянами (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві демонтовано станцію метро, яка асоціюється з росіянами (відео)
Демонтажні роботи на станції провели вночі
фото: скріншот з відео

Нові написи на станції метро «Площа Українських Героїв» з’являться незабаром

На станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого». Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

«Роботи провели вночі. Наразі на стінах відсутні нові написи, однак незабаром вони з’являться, адже вже триває робота з їхнього виготовлення. Створення нових букв – кропітка робота через особливість історичного стилю шрифтів. Кожна літера виготовляється поштучно з дотриманням усіх пропорцій, радіусів, розмірів тощо», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє пресслужба, шрифти абсолютно безкоштовно за власної ініціативи розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Крім того, автор шрифтів отримав усі необхідні погодження від архітекторів станцій.

«Зазначимо, що замінено всі написи, які слугують навігацією для пасажирів, зокрема інформаційні покажчики, табло, вказівники та карти-схеми. Також перезаписано звукові оголошення, які транслюють у рухомому складі та на балюстрадах ескалаторів», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, що у травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: «Площу Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», а «Дружбу народів» – на «Звіринецьку».

До слова, у соцмережі з’явилася світлина площі Українських Героїв, зроблена у 1910-1915 роках.

Читайте також: Як проходить декомунізація станції метро «Площа Українських Героїв» у Києві (відео)
Теги: метро Київ громадський транспорт декомунізація

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