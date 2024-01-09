Смерть Віталія Білоножка: оголошено дату і місце прощання
Прощання з Віталієм Васильовичем відбудеться в Національній філармонії України
Народного артиста України Віталія Білоножка проведуть в останню путь 12 січня. Про це повідомила продюсерка Анжела Норбоєва, яка три десятиліття організовувала фестиваль естрадної пісні «Шлягер року».
Як зазначила Норбоєва, прощання з Віталієм Васильовичем відбудеться в п'ятницю об 11:30 в Національній філармонії України.
Нагадаємо, помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко.
Згодом дружина артиста, співачка Світлана Білоножко прокоментувала смерть чоловіка. Вона розповіла, що Віталій Білоножко помер у лікарні. Причиною смерті стала зупинка серця.
Крім того, щемливий пост з приводу смерті зірки української естради опублікував співак Павло Зібров.
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