У Києві закрито низку станцій метро

У столиці закрито кілька станцій метро через падіння людини на колії

Один із пасажирів потрапив на колії на станції «Театральна»

У київському метрополітені закрили станції «Університет», «Театральна» та «Хрещатик». На станції «Театральна» один із пасажирів потрапив на колії. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Через те, що пасажир потрапив на колії поїзди червоної гілки метро курсують між станціями «Академмістечко» та «Вокзальна», а також між «Арсенальною» та «Лісовою».

Як зазначає пресслужба КМДА, на місце події вже вирушили відповідні служби.

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Нагадаємо, з 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка.

До слова, на станції метро «Площа Українських Героїв» із колійних стін демонтували колишню назву станції «Площа Льва Толстого».