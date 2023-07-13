Відсторонений глава «Київміськбуду» розкрив свій діагноз

Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологією

Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір майже 20 років бореться з онкологічною хворобою (меланомою), яка за законом відповідає третій групі інвалідності. Про це він розповів в інтерв’ю Obozrevatel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кушнір зазначив, що діагноз йому лікарі поставили ще у 2005 році.

«Я тоді не зрозумів, що це таке... Мені вирізали на спині велику родимку. І сказали, що в мене рак шкіри», – поділився голова «Київміськбуду».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Діагноз, за словами Кушніра, навчив його радіти кожному дню життя, як останньому.

«Коли мені поставили діагноз, сказали, що можу прожити і десять років, а можу три місяці. І ця онкологія вона така – ні, ні, а потім усе по новій. Вже тричі «ловив» метастази. Тому кожен прожитий день – це щастя. Кожна вершина – це перемога над собою та над хворобою», – розповів Кушнір.

Нагадаємо, що мер Києва відсторонив голову «Київміськбуду» від обов’язків. 6 липня відбулося засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд», де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. Вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ «Київміськбуд» та її керівництва.

Зазначимо, що, як стало відомо, Ігор Кушнір, який у травні 2023 року підкорив Еверест, покинув територію України через довідку про інвалідність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дружина Кушніра придбала у Франції віллу за €20 млн. Розташована вілла у містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци. Вілла має назву Cayo і площу у 850 квадратних метрів. Всередині 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня у бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території, площею у понад 5 000 квадратів. Тут також є басейн з панорамним видом на море, великий сад і гараж на вісім авто.

Пізніше Кушнір заявив, що повністю підтримує рішення Кличка, та додав, що хворий на онкологію, тож виїжджав за кордон на законних підставах.