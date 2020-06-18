Президент «Київміськбуду» назвав три перепони для добудови об’єктів «Укрбуду»



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«Київміськбуд» готовий ввести в експлуатацію частину об'єктів «Укрбуду»

Все зрушиться з місця, коли будуть підписанні договори на старих умовах, визначені джерела фінансування та прибрані перешкоди для введення в експлуатацію добудованих об’єктів, - Кушнір

Президент ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір в інтерв’ю «Главкому» розповів, що заважає добудові об’єктів «Укрбуду».

«Все зрушиться з місця, коли подолаємо три основні перепони: підписання договорів на тих самих умовах, визначення джерел фінансування та зняття перешкод щодо введення в експлуатацію добудованих об’єктів», - зазначив президент будівельного холдингу.

За словами Кушніра, наразі холдинг пише листи, інвестори пишуть листи, їх пересилають на виконавців з дорученнями «опрацювати».

«На цьому поки що все. Чи ефективно це? Побачимо. Листування з Міноборони тривало у нас три місяці, було написано більше 20 листів, до того, як робота ввійшла в конструктивне русло. Безумовно, все повинно робитися в рамках повноважень кожного з державних органів. Але від зайвої бюрократії вкладники втрачають терпіння, виходять на мітинги, вже не вірять обіцянкам – їм потрібен результат!», - наголосив керівник «Київміськбуду».

До відома, у середині квітня перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів, як рятують інвесторів «Укрбуду».

Як повідомлялося, у середині грудня минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будувалися під егідою «Укрбуду», звернулись до Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувалася на будівельних майданчиках».

Пізніше представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» має добудувати 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».

Нагадаємо, ексдепутата, колишнього президента компанії-забудовника «Укрбуд» Максима Микитася підозрюють в організації схеми з заволодіння 82 млн грн на махінаціях із квартирами для Національної гвардії. Нацгвардії спочатку виділяли квартири в елітному Печерському районі Києва, а потім вирішили змінити їх на квартири на околиці. При цьому вартість їхня не змінилася.

На початку квітня Антикорупційний суд стягнув із забудовника Микитася заставу у сумі 80 млн грн на користь держави.