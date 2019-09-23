Google інвестує рекордну суму у відновлювану енергетику



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Компанія планує подвоїти свій глобальний портфель сонячних генеруючих потужностей

Компанія Google заявила про свій намір витратити більше $ 2 млрд на нову інфраструктуру відновлюваних джерел енергії в США, Південній Америці та Європі. Пакет з 18 нових угод передбачає будівництво вітряних і сонячних електростанцій сукупною генеруючою здатністю 1600 МВт. Завдяки цьому компанія зможе збільшити свій портфель відновлюваних джерел енергії більш ніж на 40%. Компанія заявила, що така покупка стане найбільшою в її історії.

Компанія планує більш ніж подвоїти свій глобальний портфель сонячних генеруючих потужностей, інвестуючи в сонячні ферми в Північній Кароліні, Південній Кароліні і Техасі. Google також інвестує кошти в угоду про гібридні технології в Чилі, яка об'єднає як сонячні, так і вітрові генеруючі потужності. Додатково будуть інвестиції в Фінляндії, подробиці про які будуть розкриті під час візиту глави компанії в цю країну.

Незважаючи на всі ці ініціативи, сотні співробітників Google критикують компанію за те, що вона недостатньо серйозно ставиться до навколишнього середовища. Зокрема, компанію критикують за вуглецеві сліди від її центрів обробки даних і фінансування законодавців, які голосують проти кліматичного законодавства. На цьому тижні більше 1600 співробітників Google підписали лист, в якому було викладено список крос-технологічних кліматичних цілей для компанії.

Джерело: ITC.ua