На напівзруйнованій Лук’янівці з'явилися скляні зупинки: мережа обурена

Обидва скляні павільйони розташовані неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших пошкоджених вибухами об’єктів

У Шевченківському районі Києва на вулиці Глибочицькій встановлено дві нові зупинки громадського транспорту з повністю скляними стінками та дахом. Таке рішення комунальних служб викликало обурення серед киян, адже крихкі павільйони змонтували в зоні, яка вже п'ять років регулярно зазнає російських обстрілів, повідомляє кореспондент «Главкома».

Обидва скляні павільйони розташовані неподалік зруйнованого заводу «Артем» та інших пошкоджених вибухами об’єктів. Станом на 18 вересня конструкції повністю встановлені.

Попри вже встановлені нові зупинки, тротуарне покриття на цій ділянці досі не відновлене. Наразі поруч із новими конструкціями залишається незавершена та пошкоджена дорога.

фото: Данило Муринський, glavcom.ua

фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Місцеві жителі та урбаністи критикують появу скляних конструкцій у цьому мікрорайоні, називаючи рішення міських служб нелогічним та небезпечним. Лук’янівка та прилеглі вулиці неодноразово потрапляли під ворожі удари.

фото: Данило Муринський, glavcom.ua

Досвід попередніх обстрілів Києва вже доводив небезпеку таких архітектурних рішень у воєнний час. Зокрема, після масованої атаки 24 травня КМДА повідомляла про пошкодження трьох аналогічних зупинок громадського транспорту на вулиці Юрія Іллєнка, також біля станції метро «Лук’янівська». Тоді ж суттєвих руйнувань зазнали й інші об’єкти транспортної інфраструктури району.

Попри це, міська влада продовжує використовувати стандарти мирного часу, встановлюючи крихкі скляні «акваріуми» поруч із потенційними цілями ворога замість облаштування захисних бетонних конструкцій.

Поява таких зупинок викликала обговорення у соцмережах. Зокрема, київський блогер Олександр Барабошко поставив питання щодо доцільності їхнього встановлення у районі, який регулярно потерпає від російських атак.

У коментарях під дописом кияни одностайно засудили рішення про оновлення зупинок громадського транспорту. Зокрема, користувачка Mariya Kulyк назвала ситуацію «повним трешем» і наголосила на смертельній небезпеці такого благоустрою. Інша мешканка міста, Світлана Кушнір, звернула увагу на непрактичність подібних конструкцій, які не виконують своїх базових функцій (наприклад, захист від сонця) навіть у мирний час.

Нагадаємо, Лук’янівка та прилеглі вулиці десятки разів потрапляли під удари. Після масованої атаки 24 травня внаслідок російського удару майже повністю вигорів ТРЦ «Квадрат», а також зазнав значних пошкоджень Лук’янівський ринок. Вибуховою хвилею було пошкоджено наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська», а поблизу постраждали житлові будинки та інші об’єкти.

Після атаки рятувальники кілька днів проводили аварійні роботи у будівлі «Квадрата»: зокрема, демонтували пошкоджену фасадну частину площею близько 2,9 тис. кв. м.

Ще у 2023 році «Київпастранс» проводив закупівлю 30 сучасних зупинкових павільйонів зі скляними стінками та дахами. Тоді рішення також викликало критику через постійну загрозу російських ударів.

У «Київпастрансі» пояснювали, що використовують спеціальне скло, яке у разі пошкодження має розсипатися на дрібні фрагменти за принципом автомобільного скла. У підприємстві також посилалися на кращу оглядовість для пасажирів.

Втім, зупинковий павільйон не є укриттям. Під час повітряної тривоги пасажири мають прямувати до найближчої захисної споруди.

Поява зупинок також пояснюється багаторічним інвестиційним проєктом. Водночас нинішня ситуація породжує питання, чи враховували під час його реалізації безпекові обставини, які змінилися після початку повномасштабного вторгнення.