Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф, а не позбавлення волі

Майже 7 тис. вироків корупціонерам було винесено після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Однак лише 1,5% корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, натомість більшість ж просто відкупилася штрафами. Про це повідомляє «Опендатабот».

6877 вироків корупціонерам було винесено від початку повномасштабної війни. Кількість порушників суттєва менша за період до повномасштабної війни. До порівняння, за цей час щороку виносилось по 2,5 тис. вироків, тоді як у 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку року вже винесено 1758 вироків корупціонерам.

Кількість винесених вироків за корупцію фото: «Опендатабот»

Як зазначають аналітики, така динаміка пов'язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК.

Статті, через які засуджують корупціонерів цього року:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі – 663 вироки або 37.7% від загальної кількості (на третину менше, ніж торік). Несвоєчасне подання декларацій – 623 вироків або 35.4% (у порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази). Ймовірно, наступними роками ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення, оскільки дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня 2024 року і таки заяв десятки тисяч. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, – 281 вирок або 16% (вдвічі менше, ніж торік).

Яке покарання отримують корупціонери фото: «Опендатабот»

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф – це 1 714 вироків. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі – це 27 вироків.

Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині – 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області – 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%.

Кількість винесених вироків за корупцію в регіонах фото: «Опендатабот»

«Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на два роки, тож зараз ми маємо якнайшвидше опрацювати весь той накопичений обсяг роботи, який раніше робився поетапно. Ми змінили підхід до відбору та перевірок декларацій, запровадивши автоперевірки та відбираючи для повних перевірок лише декларації з високим рейтингом ризику. Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за дев’ять місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до реєстру», – зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як повідомлялося, у Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень, яка вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності.

До слова, голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій на початку жовтня 2024 року було оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.