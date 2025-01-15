Розсекречені документи MI5: радник Єлизавети II був радянським шпигуном

Associated Press: Королеві Єлизаветі II навмисно не сказали про радянського шпигуна в її палаці

Королеві Великої Британії Єлизаветі II довгий час не розповідали, що її давній радник з мистецтва був радянським шпигуном, щоб «не посилювати її занепокоєння». Це випливає з нещодавно розсекречених документів британської контррозвідувальної служби MI5, повідомляє Associated Press.

Документи оприлюднив Національний архів Великої Британії. Вони проливають нове світло на шпигунську мережу, пов'язану з Кембриджським університетом у 1930-х роках, члени якої передавали секрети Радянському Союзу «із самого серця британської розвідки».

Ентоні Блант, який працював у Букінгемському палаці як інспектор королівських картин, довгі роки перебував під підозрою, поки в 1964 не зізнався: на посаді старшого офіцера MI5 під час Другої світової війни передавав секретну інформацію радянським агентам.

В одному з нещодавно оприлюднених файлів співробітник MI5 зазначає, що Блант «відчув глибоке полегшення», звільнившись від тягаря. В обмін на надану інформацію Бланту дозволили зберегти роботу, лицарське звання та становище у суспільстві, а королеву, очевидно, про це не інформували.

У 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс сказав шефу MI5 Майклу Хенлі, що «королева не знала, і він не бачив сенсу розповідати їй про це зараз; це тільки додасть їй турбот, і з цим нічого не можна буде зробити».

Уряд вирішив розповісти монарху в 1973 році, коли Блант був хворий, побоюючись розголосу у пресі. За словами Чартеріса, «королева сприйняла все дуже спокійно і без подиву» і «згадала, що він був під підозрою ще на початку 1950-х років». Історик Крістофер Ендрю стверджує, що королеві нібито раніше розповідали про Бланта у «загальних рисах».

Блант був публічно викритий, і позбавлений звання лицаря

Блант був публічно викритий як шпигун прем'єр-міністром Маргарет Тетчер у Палаті громад у листопаді 1979 року. У результаті його все ж позбавили лицарського звання, але не притягали до відповідальності. Він помер у 1983 році у віці 75 років.

Документи, що зберігаються в секретних розвідувальних службах Великої Британії, зазвичай залишаються засекреченими протягом кількох десятиліть, але відомство прагне більшої відкритості, йдеться у статті. Деякі з нещодавно опублікованих документів будуть представлені на виставці під назвою «MI5: Офіційні секрети», яка відкриється в Національному архіві в Лондоні пізніше цього року.

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