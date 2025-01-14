«Укрпошта» загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету

Тернопільське відділення пошти надіслало компенсацію за втрачену кореспонденцію в розмірі 109 грн

У Тернополі на центральному відділенні «Укрпошти» стався курйоз. Працівники компанії загубили важливі документи іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету. За трекінговим номером документи вже півтора місяця перебувають в місті, однак поштова служба досі не може їх знайти. Про це повідомляє Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Рекомендований лист в Міносвіти з апостильованими документами про середню освіту, дипломи закінчених коледжів за кордоном працівниця університету принесла в центральне відділення «Укрпошти» на вул. Чорновола 4 грудня 2024 року. Після оплати їй видали трекінговий номер, за яким можна відстежувати відправлення. Однак станом на 13 січня рекомендований лист ще досі перебував у логістичному центрі Тернополя «Укрпошти».

«Ми досі не можемо з’ясувати, де подівся останній рекомендований лист з документами. З цього приводу університет звертався до директора з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ «Укрпошта» Тамари Оксюти, але чіткої відповіді не отримав. На звернення відділу документообігу ТНМУ працівники пошти відповідають, що не можуть знайти листа», – йдеться в повідомленні.

Водночас декан факультету іноземних студентів Олександр Токарський звернувся з офіційним запитом до відділення «Укрпошти». Однак за втрачену кореспонденцію пошта вже надіслала компенсацію в бухгалтерію – в розмірі 109 грн.

Керівництво Тернопільського національного медичного університету звернулося до директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського з проханням налагодити належну роботу відділення в Тернополі і повернути цінні документи.

«Через халатність працівників пошти в Тернопільській області неодноразово були втрачена і не доставлена до адресатів важлива міжнародна та внутрішня державна кореспонденція. Такі випадки підривають не лише імідж університету, а й створюють для нього великі проблеми», – повідомляє пресслужба університету.

Університет звернувся до гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського скріншот

Нагадаємо, що «Укрпошта» та китайський маркетплейс Temu оголосили про початок стратегічного партнерства. За словами гендиректора компанії Ігоря Смілянського, після пілотного проєкту «Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса. Протягом 1 кварталу 2025 року компанія планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, який дасть змогу доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Водночас президент KSE та колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов опублікував роз'яснення щодо цієї ситуації. Він пообіцяв провести додаткову перевірку, щоб з'ясувати, чи «дійсно внески добровільні».