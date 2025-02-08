Тримають курей і пасіку: у селі на Хмельниччині живуть 97-літні бабусі-близнючки

Антоніна та Євгенія три роки тому подавали документи для внесення до національного реєстру рекордів України

Антоніна Білокур та Євгенія Реп’юк живуть по сусідству

Бабусі-близнючки, яким по 97 років, проживають у Заліссі, що в Старокостянтинівській громаді Хмельниччини. Щоліта качають мед із власних пасік. Антоніна Білокур та Євгенія Реп’юк живуть по сусідству. Часто навідуються в гості та допомагають одна одній. Про це деться у сюжеті «Суспільного».

«На 6 хвилин вона раніше народилася. Тоді вдома ще народжували. Баби були», – розповіла Євгенія Реп'юк.

У сім’ї було п’ятеро дітей. Тепер сестри залишилися удвох. Живуть окремо – через кілька хат, та раз по раз ходять в гості одна до одної. Діти Євгенії проживають у місті, Антоніна власних дітей не має.

«Трьох чоловіків мала, та вони повмирали, пережила їх і зараз сама дрова рубаю», – каже Антоніна Білокур.

Пережили близнючки голодомори.

«В 33-му році був голод, але не пам'ятаю. Боже, картоплі збирали такі білі навесні – крохмаль», – каже Антоніна Білокур.

Пам’ятають Другу світову, каже Євгенія Реп'юк.

«Не було в що взутися, а були зими холодні такі, то в «лодочках», туфлях таких, ходили. Чистили сніг».

Тепер, каже Євгенія, два її онука захищають Україну від російської навали.

Донька Євгенії навідується до матері та тітки щотижня.

«З міста возимо всі продукти, які треба, м’яса, що потрібно, вони замовляють. Нема тут магазинів. Ось холодильник. Там он м’ясо», – каже донька Євгенії Валентина Бурлак.

Сестри ведуть окремі господарства. У свої 97 тримають курей та бджіл.

«Дуже любителі бджіл ми протягом всього життя. Я теж тримаю. Вона тримає, але в неї менше. А в мене ось так: по два бідони меду вижену».

Євгенія Реп’юк показала свою пасіку із шести вуликів. Говорить, всі бджоли перезимували та вже вилітали, як було потепління в січні.

«Дуже кусають, але я одягаю, в мене є такий костюм».

Антоніна та Євгенія три роки тому подавали документи для внесення до національного реєстру рекордів України, як найстаріші близнючки, розповідає Валентина Бурлак. Але завадила війна, яку почала Росія.

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