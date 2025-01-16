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На Вінниччині харчова компанія ухилилася від сплати 4,5 млн грн податків

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині харчова компанія ухилилася від сплати 4,5 млн грн податків
фото: bank.gov.ua (ілюстративне)

Керівник компанії умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток

Керівник товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, алкогольними та тютюновими виробами протягом двох років умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн. Про це повідомляє БЕБ у Вінницькій області.

«Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на роздрібній торгівлі продуктами харчування, а також алкогольними та тютюновими виробами», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що впродовж двох років керівник компанії умисно занижував та ухилявся від сплати податку на прибуток, ПДВ тощо. Це призвело до ненадходження до бюджету 4,5 млн грн.

Під час слідства завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі. Кримінальне провадження направлено до суду за ч. 4 ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».

До слова, правоохоронці викрили чоловіка, який планував у Вінниці підпали автомобілів військових. Йому обрано запобіжний захід. Про це повідомив Вінницький міський суд.

Також у Вінниці перевіряють обставини конфлікту між працівниками поліції, ТЦК та СП і перехожими, який стався при спробі затримати військовозобов’язаного. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

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Теги: Вінниця Вінниччина податки Державна податкова служба суд кримінал

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