Вищий антикорупційний суд конфіскував активи екскерівника охорони Януковича

У дохід держави стягнуто 100 % статутного капіталу ТОВ «Амстел-Скі» Заневського

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексголови охорони президента-втікача Віктора Януковича В’ячеслава Заневського про застосування санкції. Про це повідомляє Мін'юст.

У дохід держави стягнуто такі активи Заневського:

100 % статутного капіталу ТОВ «Амстел-Скі»,

п'ять об’єктів майнових прав інтелектуальної власності,

12 земельних ділянок,

дві квартири,

чотири паркувальних місця,

транспортний засіб,

10 одиниць зброї,

грошові кошти, у розмірі еквівалентному більш ніж 300 тис. грн.

Що відомо про В’ячеслава Заневського?

В’ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича, власник 100% корпоративних прав ТОВ «Амстел-Скі», яким здійснюється управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

Після початку повномасштабного вторгнення Заневський здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ. Зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

Окрім того, Заневський безпосередньо допомагав російським військовим у пошукових заходах з виявлення українців: військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у травні 2023 року слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Йдеться про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.