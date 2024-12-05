Рада підтримала законопроєкт про створення суду присяжних

Суд присяжних складається з одного професійного судді і лави присяжних

Рада підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних

Верховна Рада підтримала законопроєкти про створення суду присяжних в Україні. Йдеться про №3843 та №3844. Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Депутати проголосували за об’єднання розгляду двох законопроєктів та їхнього розгляду за скороченою процедурою. Так, законопроєкт №3843 про створення суду ухвалили у першому читанні з доопрацюванням 232 голосами. Також підтримали законопроєкт №3844 про зміни у закон «Про судоустрій» у зв’язку із судом присяжних – 237 депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити в окремому законі «Про суд присяжних», що суд присяжних – це форма безпосередньої реалізації природного, закріпленого в Конституції України права народу на здійснення правосуддя. Він буде здійснювати судочинство в суді першої інстанції у кримінальних справах.

В Україні суд присяжних формально існує. Однак замість класичного суду присяжних, де рішення ухвалюють звичайні громадяни, діє модель, яка нагадує систему народних засідателів. Громадяни-присяжні не є повністю незалежними в ухваленні рішень, що суперечить принципам справжнього суду присяжних.

Суд присяжних складається з одного професійного судді і лави присяжних. Професійний суддя суду присяжних є процесуальним головуючим у судовому засіданні та не бере участі в прийняті рішення лавою присяжних по суті обвинувачення.

Лаву суду присяжних складають вісім присяжних. Склад Лави формується на основі випадкового автоматизованого відбору кандидатів у присяжні з-поміж громадян України, які постійно проживають у відповідному суддівському окрузі.

Лава присяжних, за наслідками судового розгляду обвинувачення особи постановляє вердикт. При цьому здійснення правосуддя громадянином України, якого обрано як присяжного, є не лише правом, а й конституційним та громадянським обов’язком. Присяжний залучається до здійснення правосуддя у складі однієї лави суду присяжних на строк розгляду лише однієї судової справи.

Нагадаємо, в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ.

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