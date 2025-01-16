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На Сумщині засуджено депутата райради за держзраду: скільки років вʼязниці отримав

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Сумщині засуджено депутата райради за держзраду: скільки років вʼязниці отримав
Депутат на Сумщині закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам
фото: Сумська обласна прокуратура

Депутат допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на Сумщині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримав депутат-зрадник Охтирської районної ради Сумської області від забороненої політпартії «Наш край». Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, після захоплення міста Тростянець на Сумщині депутат підтримав росіян і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Для цього він закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр.

«Одночасно він допомагав командуванню окупаційних угруповань РФ зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Крім цього депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, в яких «розквартирувалися» окупанти. Утім, під час звільнення Тростянця зрадник «заліг на дно» на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

До того ж суд визнав депутата винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Депутат отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Харкові шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Раніше повідомлялося, що до 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями «спеціальної військової операції». Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Теги: державна зрада Сумщина райради депутат СБУ суд в'язниця росія війна

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