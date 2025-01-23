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У Чехії українка з сином привласнили допомогу на майже 2 млн грн, призначену біженцям

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Чехії українка з сином привласнили допомогу на майже 2 млн грн, призначену біженцям
Мати й син скористалися програмою компенсацій, яка була запроваджена після початку повномасштабної війни Росії проти України
фото: Novinky.cz

Жінка та син визнали свою провину і тепер очікують рішення суду

У чеському місті Острава розглядають справу українки Наталії Скаркової та її сина Сергія Ткача. Їх звинувачують у незаконному отриманні понад мільйона крон (приблизно 1,7 мільйона гривень) з місцевого бюро праці, а також у спробі привласнити ще пів мільйона. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

За інформацією видання, мати й син скористалися програмою компенсацій, яка була запроваджена після початку повномасштабної війни Росії проти України. Вони подавали до бюро праці заявки на фінансову допомогу, стверджуючи, що надають прихисток українським біженцям. Утім, вони не мали житла і не укладали жодних договорів оренди.

Загалом жінка та її син подали 170 заявок на субсидії, проте вказане в документах житло біженцям не надавалось. Таким чином вони незаконно отримали понад мільйон крон, зазначила прокурорка Вероніка Кохова.

Розслідування розпочалося після звернення управління праці до поліції. Попри скоєне, обвинувачені досі проживають у Чехії. За словами прокурорки, вони визнали свою провину і повністю відшкодували завдані збитки.

Вирок у справі очікується 24 лютого.

До слова, правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів. Слідство встановило, що троє фігурантів були мешканцями Черкащини. Зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 млн грн.

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Теги: Чехія біженці шахрайство українці суд гроші

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