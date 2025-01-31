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Звідки у квартирі Крупи море готівки? Адвокати видали нове пояснення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Звідки у квартирі Крупи море готівки? Адвокати видали нове пояснення
Із 7 жовтня 2024 року голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою
фото: РБК-Україна

За твердженням сторони захисту, слідчі вилучили майже $1,5 млн особистих заощаджень чоловіка підозрюваної

У справі за підозрою у незаконному збагаченні головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи з’явилися нові деталі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

Сторона захисту під час перегляду судом міри запобіжного заходу спробувала пояснити законність походження мільйонів готівки, вилученої слідством у квартирі голови МСЕК. Зокрема, прозвучало таке твердження, мовляв, знайдені $1,41 млн – це гроші чоловіка підозрюваної Володимира Крупи. Буцімто він їх зняв із банківських рахунків протягом 2013-2017 років. Разом з цим, суд не отримав відповідного документального підтвердження, що ці кошти насправді є власністю чоловіка голови МСЕК Хмельниччини.

Крім того, адвокати Крупи переконували Феміду: у загальній сумі вилученої готівки були особисті кошти підозрюваної лікарки. Йдеться про 18 млн грн, які Тетяна Крупа отримала у 2022 році від продажу магазину площею 103,3 кв. м у Хмельницькому. Цей дохід голова МСЕК вказала в електронній декларації, зауважили захисники.

На вказаний аргумент слідча суддя антикорупційного суду відреагувала коротко: позиція сторони захисту не спростовує того, що наразі достатньо даних для підозри Тетяні Крупи у вчиненні кримінального правопорушення за фактом незаконного збагачення.

При цьому у матеріалах справи наводяться доводи детективів, які вважають, що частина віднайдених грошей у квартирі Тетяни Крупи є неправомірною вигодою, одержаною нею за надання позитивного рішення про встановлення групи інвалідності. За відповідним епізодом (ч.3 статті 368 Кримінального кодексу) слідство проводить розслідування з 20 листопада 2024 року.

Також у ході розгляду справи стало відомо, що Тетяна Крупа, окрім відкритих рахунків у банках Польщі та Австрії, зберігала кошти у банку Швейцарії. Зокрема, там лежало $599 тис. Однак, станом на 6 грудня 2024 року, вказаний швейцарський рахунок закрито.

Нагадаємо, раніше голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа зазначила, що не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Її особистими коштами є ті, які відображено в декларації. Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів.

Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

Крім того, у помешканні підозрюваної, а також у квартирі її сина, ексочільника обласного Пенсійного фонду було знайдено низку медичної документації осіб, котрі збиралися оформити групу інвалідності або йшли на переогляд МСЕК.

Починаючи з 7 жовтня 2024 року, голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою у столичному СІЗО. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

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Теги: Хмельниччина суд війна Вищий антикорупційний суд гроші МСЕК здоров'я корупція в Україні

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