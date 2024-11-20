Попит на розгляд дистанційних судових справ в Україні значно зріс – Вища рада правосуддя

Наразі в Україні зростає запит на дистанційний розгляд судових справ

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик під час вітального слова на презентації оновленого аналітичного звіту «Дистанційні слухання в цивільному, господарському та адміністративному процесах», про що інформує пресслужба відомства.

Усик нагадав, що судова система працює в дистанційному форматі з весни 2020 року і донині.

«Першим викликом для судової системи стала пандемія COVID-19, яка обмежила можливість учасників судових справ бути присутніми в залах засідань. Другий виклик виник із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на ці обставини, суди зобов’язані забезпечувати здійснення правосуддя, що потребує альтернативних способів розгляду справ, одним із яких є дистанційний формат. Наразі запит на дистанційний розгляд зростає не лише в прифронтових районах, а й у центральних і західних регіонах України. Це пов’язано з тим, що багато людей переїхали до інших областей чи за кордон, залишивши свої домівки», – зазначив голова ВРП.

Як повідомляється, він також зауважив, що аналітичний звіт дає можливість визначити проблемні питання у процедурі розгляду справ дистанційно та їх вирішення шляхом внесення змін у процесуальні кодекси. За його словами, наразі на можливість дистанційного розгляду судових справ суттєво впливає незадовільне матеріально-технічне забезпечення судів та відсутність необхідної кількості відповідно оснащених залів.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим колишнього начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України Олега Галушка та виправдав його від звинувачень у розтраті 21,49 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд звільнив від арешту підозрюваного в крадіжці 1,5 млрд грн екснардепа Дмитра Крючкова. Формальним приводом стала нібито помилка у рішенні, яку допустив суддя ВАКС. Про це повідомляє «Слово та діло».

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд визнав винуватою суддю Дніпропетровського районного суду в одержанні неправомірної вигоди і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.