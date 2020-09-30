Київська агломерація: скільки мешканців столиці та області підтримують цю ідею



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Презентували дослідження, що провів Київський міжнародний інститут соціології

Соцопитування показало настрої мешканців Києва та прилеглих територій щодо роботи агломерації

У Києві презентували результати соціологічного опитування жителів Київського субрегіону, що проводив Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Ради Європи. Як зазначив столичний мер Віталій Кличко, це дослідження –- думки населення, які відображають роботу «Київської агломерації».

«Це не просто цифри. Нам важливо розуміти настрої мешканців не тільки Києва, а й прилеглих населених пунктів. Адже сьогодні багато хто працює в Києві, а живе за десятки кілометрів від столиці. Як розрахувати навантаження на інфраструктуру столиці, на її комунальні заклади, надавачів послуг. Це складні питання, але спільними зусиллями ми зможемо знайти відповіді», - сказав Кличао.

Так, за результатами соціологічного опитування жителів Київського субрегіону, 24% мешканців населених пунктів в межах 30 км від столиці і 14% жителів населених пунктів на відстані понад 30 км ідентифікують себе як киян. Серед жителів Києва таких 90%.

Щонайменше один раз на тиждень відвідують Київ 51% жителів населених пунктів до 30 км і 28,5% жителів населених пунктів понад 30 км від столиці. Кожного робочого дня це роблять 24,8% і 17%, відповідно.

Основна причина відвідування Києва – робота. Через цю причину до Києва їдуть 39% жителів населених пунктів до 30 км і 48% жителів населених пунктів понад 30 км. Близько третини респондентів обох територій відвідують Київ для дозвілля. Також близько третини жителів населених пунктів до 30 км приїжджають до Києва купувати продовольчі і непродовольчі товари.

Міжміська маршрутка для багатьох мешканців області – основний спосіб дістатися до Києва. Так, міжміською маршруткою користуються 63% мешканців населених пунктів до 30 км і 58% серед жителів населених пунктів понад 30 км.

Серед жителів населених пунктів до 30 км 34% користуються щонайменше однією публічною послугою в Києві, а серед жителів понад 30 км – 16%. Найчастіше це послуги - охорони здоров’я та адміністративні послуги.

44% жителів Києва, 60% мешканців населених пунктів до 30 км і 33% жителів населених пунктів понад 30 км підтримують ідею співробітництва громад Київської агломерації.

Жителі Києва і територіальних громад переважно (відповідно, 82% і 79%) погоджуються, що Київ і територіальні громади мають на рівних умовах домовитися про спільне фінансування спільної інфраструктури, але водночас серед жителів населених пунктів понад 30 км з цим погоджуються 49%.

Більшість жителів всіх територій (64-90%) виступають проти обмеження працевлаштування в Києві жителів інших територіальних громад, але при цьому в Києві кожен п’ятий (22%) погоджується з цим.

Основними напрямками для співробітництва громад Київської агломерації мають бути створення робочих місць, медицина вторинного і первинного рівнів, громадський транспорт, боротьба з корупцією, екологія.