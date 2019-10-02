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    Новини

    Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)

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    Потяг буде курсувати з паротягом ГР-336 - Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)
    Потяг буде курсувати з паротягом ГР-336
    Фото: Київська дитяча залізниця

    Киян запрошують на закриття 66-го сезону дитячої залізниці

    У неділю, 6 жовтня, відбудеться офіційне закриття 66 сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

    «Шановні пасажири, запрошуємо Вас на офіційне закриття 66-го сезону руху поїздів, яке відбудеться 6 жовтня», - йдеться в повідомленні залізниці у Facebook.

    Потяг буде курсувати з паротягом ГР-336, який відкривав рух поїздів на дитячій залізниці 2 серпня 1953 року.

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    Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)
    Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)
    Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)
    Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)

    У суботу, 5 жовтня, дитяча залізниця працюватиме у звичайному режимі, з тепловозом.

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