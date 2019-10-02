Київська дитяча залізниця йде на зимівлю (фото)



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Потяг буде курсувати з паротягом ГР-336 Фото: Київська дитяча залізниця

Киян запрошують на закриття 66-го сезону дитячої залізниці

У неділю, 6 жовтня, відбудеться офіційне закриття 66 сезону руху поїздів Київської дитячої залізниці.

«Шановні пасажири, запрошуємо Вас на офіційне закриття 66-го сезону руху поїздів, яке відбудеться 6 жовтня», - йдеться в повідомленні залізниці у Facebook.

Потяг буде курсувати з паротягом ГР-336, який відкривав рух поїздів на дитячій залізниці 2 серпня 1953 року.

У суботу, 5 жовтня, дитяча залізниця працюватиме у звичайному режимі, з тепловозом.