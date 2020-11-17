На Київщині перерахують голоси на виборах до облради

Фастівська міська територіальна виборча комісія проведе перерахунок голосів

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду, який раніше за позовом Київської обласної територіальної організації партії «Голос» зобов’язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів у Фастівській ОТГ на виборах до Київської облради.

Фастівська міська ТВК зобов’язана найближчим часом провести перерахунок голосів та встановити справжні результати волевиявлення.

Протоколи ТВК від 31 жовтня та 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що на думку суду, може свідчити про внесення спотворених відомостей до протоколів ТВК.

Нагадаємо, партія «Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київської обласної ради.

До слова, відбудуться повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови. Центральна виборча комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії для перевиборів.

Як повідомлялося, 9 листопада Київський окружний адміністративний суд за позовом кандидата на посаду броварського міського голови Андрія Саука визнав такими, що не відбулися, вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади, і зобов’язав ТВК провести повторні вибори.

Броварська територіальна виборча комісія заявила, що оскаржуватиме це рішення суду.

11 листопада апеляційний суд залишив без зміни рішення Київського окружного адміністративного суду, яким вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади визнано такими, що не відбулися, і зобов’язав призначити повторні вибори.

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