Новообрана Київська облрада провела перше засідання

У пленарному засіданні першої сесії Київської облради оголошено перерву орієнтовно до 25 листопада 2020 року

У п’ятницю, 20 листопада, за ініціативи Київської обласної територіальної виборчої комісії відбулося перше пленарне засідання першої сесії Київської обласної ради VIII скликання.

Голова Київської обласної ТВК Оксана Вертелецька поінформувала, що на пленарне засідання прибуло 79 депутатів із 84 обраних. Решта відсутня з поважних причин.

Вертелецька повідомила про результати виборів депутатів обласної ради, оголосила список депутатів. Депутатам було вручено тимчасові посвідчення та нагрудні знаки.

Також відповідно було створено Підготовчу групу з організації та проведення першої сесії. До її складу увійшли представники усіх політичних партій, обраних до обласної ради. А головою групи обрано Романа Титикала.

Він повідомив про обрання тимчасової президії, яка має організувати і провести перше засідання. До її складу увійшли представники від кожної політичної сили:

Тетяна Семенова («Європейська Солідарність»),

Олександр Поляруш («Слуга народу»),

Ярослав Добрянський («За майбутнє»),

Андрій Засуха («Батьківщина»),

Валерій Ксьонзенко («Опозиційна платформа – За життя»).

Представники президії головуватимуть по черзі, поки не буде обрано голову обласної ради. Водночас ухвалено рішення, що першою головуватиме Тетяна Семенова.

Для традиційного зачитування присяги депутата Київської обласної ради Семенова надала слово найстаршому та найдосвідченішому депутатові трьох скликань КОР Володимиру Удовиченку.

Також Семенова зачитала вітальну адресу від голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, який привітав депутатів із обрання до обласної ради

На засіданні підготовчої групи було запропоновано оголосити перерву в пленарному засіданні першої сесії орієнтовно до 25 листопада 2020 року. Про точну дату та час продовження першої сесії буде повідомлено додатково. Цю пропозицію було винесено на голосування. Депутати підтримали це рішення одноголосно.

У пленарному засіданні першої сесії Київської обласної ради VIII скликання взяли участь голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін та народний депутат України Костянтин Бондарєв.