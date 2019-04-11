Київська підземка поповниться новими вагонами за 50 млн євро



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Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів

Сьогодні, 11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке має на меті поповнити парк рухомого складу метрополітену новенькими сучасними вагонами.

У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро. Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, може надати Європейський банк реконструкції та розвитку. З метою якнайшвидшого переходу безпосередньо до підготовки та реалізації проекту Київська міська рада повинна ухвалити рішення щодо залучення коштів. Зазначу, що сьогодні метро є одним із найбільш популярних видів транспорту в столиці. Торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці», – розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Сьогодні інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину «пік» на лінії випускається 546 вагонів.

Проект рішення підтримали 61 депутат.

Як повідомлялося, нещодавно було підписано Меморандум про порозуміння між Київською міською державною адміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми ЄБРР «Зелені міста». Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці. Зокрема, оновити парк КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» новими автобусами, тролейбусами та вагонами метро. А також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа», капітальний ремонт мосту Метро.