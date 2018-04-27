Київська поліція вирішує, як кваліфікувати облиття Вітренко кефіром

Правоохоронці прийняли заяву від потерпілих

Київська поліція вирішує, як кваліфікувати сьогоднішній інцидент з лідером «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталією Вітренко. Як зазначають у прес-службі поліції Києва, близько 14:30 надійшло повідомлення, що біля судової установи на вулиці Велика Васильківська група осіб кинула пакет з білою речовиною у бік двох



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Активісти С14 облили ВІтренко та її свиту кефіром

Правоохоронці прийняли заяву від потерпілих

Київська поліція вирішує, як кваліфікувати сьогоднішній інцидент з лідером «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталією Вітренко.

Як зазначають у прес-службі поліції Києва, близько 14:30 надійшло повідомлення, що біля судової установи на вулиці Велика Васильківська група осіб кинула пакет з білою речовиною у бік двох представників політичної партії.

На місці працювала слідчо-оперативна група, правоохоронці прийняли заяву від потерпілих.

Сергій Мазур, що називає себе координатором праворадикальної організації «С14», оприлюднив відео, на якому видно, як лідерку «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталію Вітренко облили невідомою білою речовиною. Це сталося біля будівлі Окружного адміністративного суду в Києві.

У «Прогресивній соціалістичній партії України» заявили, що Вітренко облили кефіром, і засудили цю дію.

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва розглядає позови Вітренко і Марченка до Національної поліції України за бездіяльність 9 травня 2017 р., коли активісти заблокували квартири лідерів ПСПУ, не давши їм взяти участь в акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».