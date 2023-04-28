Весняне водопілля у Києві: рівень води в Дніпрі знизився

У столиці все ще залишається І рівень небезпеки гідрологічних явищ

У Києві після трьох днів підйому рівень води у Дніпрі за добу знизився на 19 сантиметрів, але ще спостерігається підтоплення заплави. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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За інформацією Укргідрометцентру, станом на 9:00 28 квітня рівень води у Дніпрі в Києві біля мосту «Метро» становить 9 290 см за Балтійською системою висот. Це на 19 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий).

«Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад. На цей час по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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У столиці все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади – отже, може бути і друга хвиля водопілля.

До слова, внаслідок паводку, підтопленими були близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств. Зокрема річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.