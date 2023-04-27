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Перейменування Повітрофлотського. Стали відомі цікаві деталі електронного голосування

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Перейменування Повітрофлотського. Стали відомі цікаві деталі електронного голосування
Повітрофлотський проспект – великий простір на мапі міста, пов’язаний із нашою авіацією та досягненнями України у цій царині
фото з відкритих джерел

Голосування у додатку «Київ цифровий» тривало до 16 квітня: 38% проголосували за Повітрянофлотський, 30% за Європейського союзу, проте розподіл голосів серед власне киян виявився геть інакшим

Перейменування Повітрофлотського проспекту у Києві спричинило чимало суперечок та дискусій. Удвічі більше киян підтримали назву Повітрянофлотський, аніж Євросоюзу. Про це голова культурної комісії Київради Вікторія Муха розповіла в інтервʼю «Главкому».

Перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Євросоюзу було ідеєю партії «Європейська солідарність». Опоненти партії Порошенка обурювались тим, що це насправді спроба закарбувати на карті столиці назву політичної сили, яка й висувала цю ідею. Перед цим «Європейська солідарність» також наполегливо блокувала перейменування вулиці Московської в Києві на вулицю Князів Острозьких. Тоді партія теж вимагала назвати вулицю, на якій розташований її офіс, на честь ЄС.

«Вулиця Європейського союзу» – чи не перша ідея перейменування, яка викликала настільки суперечливу дискусію. Такого градусу емоцій та безкомпромісності позицій, як у цьому голосуванні, раніше не було», – зауважила Муха.

Вона додала, що у цьому контексті варто згадати, що в столиці є Європейська площа. І це історична назва цієї площі, яка була ще з 1851 року, пов'язана вона з готелем «Європа», який там розташовувався. І це ще раз свідчить про зв’язки з Європою набагато довші, ніж інколи комусь видається.

Ідея дати Повітрофлотському проспекту назву Європейського Союзу довго дискутувалася експертною комісією. Вона на початку роботи визначила принципи визначення об’єктів топоніміки, які підлягають перейменуванню: відповідно до них був затверджений перелік. Повітрофлотського проспекту у цьому переліку не було, хоча була пропозиція уточнити назву проспекту на Повітрянофлотський відповідно до правил українського правопису.

«Ті зауваження, які висловлювали експерти, – важливі. Вони стосуються в першу чергу збереження історичного топонімічного ландшафту цієї частини Києва. Даний проспект – не тільки дорога до аеропорту ім. Сікорського у Жулянах, де базувався Повітряний флот УНР у 1917 році, а й великий простір на мапі міста, пов’язаний із нашою авіацією та досягненнями України у цій царині», – розповіла депутатка.

І ще один варіант, який був запропонований, – Петрівська алея. Вона практично виходить на Європейську площу, тож, на моє переконання, Петрівська алея була б кращим вибором для створення топонімічного ансамблю.

Попри рекомендації експертів була внесена пропозиція перейменувати Повітрофлотський проспект. Зараз уже відомі результати рейтингового електронного голосування і люди вже визначилися. Голосування у додатку «Київ цифровий» засвідчило: 38% проголосували за Повітрянофлотський, 30% – за ЄС.

«Я погоджуюсь, що питання набуло політизації, і якщо ми прагнемо зміцнити таким чином зв'язки з ЄС, то нам треба підтримати ту назву, яку підтримали експерти та кияни у застосунку «Київ Цифровий». Я сподіваюсь, що депутатський корпус дослухається до думки киян і ми будемо одностайні в цьому рішенні», – наголосила голова культурної комісії Київради.

У цьому голосуванні брали участь не тільки кияни: серед мешканців столиці 6429 голосів за Повітрянофлотський, 3227 – за ЄС.

Можливість зробити голосування у застосунку «Київ Цифровий» доступними тільки для жителів столиці тепер дійсно дискусійна тема. Як пояснила Муха, у Києві живуть і вимушені переселенці, а також приїжджають на роботу люди з області, живуть та працюють люди, які не зареєстровані в Києві. Голова кулькомісії вважає, що вони також мають право брати участь в опитуваннях щодо перейменування вулиць. А депутатам під час ухвалення рішень можна враховувати, скільки людей проголосували, і який серед них відсоток жителів Києва.

При цьому вона відзначила, що застосунок «Київ Цифровий» однозначно покращив комунікацію з киянами. До початку повномасштабної війни, громадське обговорення перейменувань – голосування – відбувались на сайті Департаменту суспільних комунікацій. За наявними даними кількість тих, хто взяв участь в опитуваннях у застосунку «Київ Цифровий» значно більша, інколи на 100-200%. Це означає, що за допомогою цього інструменту вдалося залучити значно більшу кількість киян до участі у прийнятті рішень та почути їхню думку, а такі опитування є більш репрезентативними.

Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Закон передбачає заборону присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Як відомо, частина вулиць відтепер отримає назви на честь відомих політичних діячів – вулиці Рейгана, Черчилля та Орвела: які нові перейменування готує столична влада.

Раніше повідомлялося, що Київрада готується перейменувати станцію метро «Площа Льва Толстого»: вважають символічним, якщо наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

До слова, 23 березня депутати Київради перейменували ще кілька вулиць і площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Того дня Площа Льва Толстого стала Площею Українських Героїв.

Читайте також: Депутат Київради Вікторія Муха: Є пропозиції перейменувати вулицю на честь Залужного. Але не можна
Теги: Київ дерусифікація Київрада кияни

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