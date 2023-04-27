«Антитіла» анонсували перший стадіонний концерт у Криму

Вокаліст Тарас Тополя й інші музиканти з гурту «Антитіла» служать у складі загону парамедиків

Концерт має відбутися 23 серпня 2024 року, на стадіоні «Авангард»

Український поп-рок-гурт «Антитіла» оголосив концерт у тимчасово окупованому Криму. Перший стадіонний концерт відбудеться в Ялті. Про це йдеться в анонсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Артисти відкрили передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті, яке має відбутися 23 серпня 2024 року, на стадіоні «Авангард».

«З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями», – йдеться в анонсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Антитіла» висловили впевненість, що влітку 2024 року всі українці зможуть зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму.

Додамо, що вокаліст Тарас Тополя й інші музиканти з гурту «Антитіла» служать у складі загону парамедиків.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про російський шлях народної артистки України Ірини Білик.