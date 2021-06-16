Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)

Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини магазину

Столичні правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника, який 22 травня цього року пограбував ювелірний магазин в Голосіївському районі Києва.

За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду у сумі 100 тис. грн, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника.

Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення ювелірного магазину у Голосіївському районі зайшов чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини та втік.

Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується.

Раніше поліція повідомила про розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі Києва.