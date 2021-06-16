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    Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)

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    Розшукується підозрюваний у пограбуванні ювелірного магазину - Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)
    Розшукується підозрюваний у пограбуванні ювелірного магазину
    Фото: Нацполіція

    Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини магазину

    Столичні правоохоронці просять громадян допомогти встановити особу зловмисника, який 22 травня цього року пограбував ювелірний магазин в Голосіївському районі Києва.

    За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, Київський ювелірний завод пропонує винагороду у сумі 100 тис. грн, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника.

    Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення ювелірного магазину у Голосіївському районі зайшов чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини та втік.

    Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

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    Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)
    Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)

    Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується.

    Раніше поліція повідомила про розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі Києва.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал завод напад пограбування розслідування магазин
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    Київський ювелірний завод обіцяє 100 тис. грн за розшук грабіжника (фото, відео)