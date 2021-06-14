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    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)

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    Втекти із викраденим злочинцям не вдалося - На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)
    Втекти із викраденим злочинцям не вдалося
    Фото: Нацполіція

    Злочинці зламали замок вхідних дверей квартири та викрали гроші й цінні речі

    Працівники відділу кримінальної поліції Печерського управління поліції викрили п’ятьох іноземців у квартирній крадіжці на вулиці Євгена Коновальця. Оперативники затримали спільників відразу після вчинення злочину, коли ті намагалися втекти з викраденим майном. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили, що, переконавшись в тому, що господарів немає вдома, троє чоловіків залишились на вулиці спостерігати за навколишньою обстановкою, а двоє – пішли до квартири. За допомогою інструментів вони зламали замок вхідних дверей та проникли до приміщення, звідки викрали особисті речі власників.

    Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у спільників гроші в іноземній та державній валюті, золоті та срібні ювелірні вироби, парфуми тощо. Окрім того, поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину, а саме інструменти та рукавчики.

    Фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, 1972-1990 років народження.

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    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)
    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)
    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)
    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)
    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)

    За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі. Двом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Стосовно інших фігурантів вирішується питання щодо їх правового статусу.

    Окрім того, працівники поліції перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних правопорушень на території столиці.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці пограбування
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    На Печерську «на гарячому» затримали банду іноземців (фото, відео)