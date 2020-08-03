Захоплення банку в центрі Києва: спецоперацію проводить СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці проводять спецоперацію «Бумеранг» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки

Через погрозу підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у приміщення бізнес-центру «Леонардо» в центрі Києва введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введено в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції повністю взяло на себе СБУ», - написав він.

Геращенко додав, що поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки та оточенні території спецоперації.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Чоловік вимагає виходу у прямий ефір. На даний момент з ним ведуться переговори.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.