Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події



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Біля бізнес-центру «Леонардо» працюють правоохоронці Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На місце прибув начальник київської поліції Андрій Крищенко

Представники поліції ведуть перемовини з терористом, який захопив відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та погрожує підірвати його.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», правоохоронці перекрили перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

На місце прибув начальник київської поліції Андрій Крищенко.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».