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    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події

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    Біля&nbsp;<span lang="UK">бізнес-центру &laquo;Леонардо&raquo; працюють правоохоронці</span> - Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Біля бізнес-центру «Леонардо» працюють правоохоронці
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На місце прибув начальник київської поліції Андрій Крищенко

    Представники поліції ведуть перемовини з терористом, який захопив відділення АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та погрожує підірвати його.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», правоохоронці перекрили перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської.

    На місце прибув начальник київської поліції Андрій Крищенко.

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    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події
    Захоплення терористом банку в центрі Києва: фото та відео з місця події

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Національна поліція України Київ банки тероризм Андрій Крищенко
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