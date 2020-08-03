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    Захоплення банку в центрі Києва: прокуратура відкрила провадження

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    <span>Співробітники ЦСО &laquo;А&raquo; Служби безпеки України затримали зловмисника</span> - Захоплення банку в центрі Києва: прокуратура відкрила провадження
    Співробітники ЦСО «А» Служби безпеки України затримали зловмисника
    Фото: СБУ

    Досудове розслідування проводить СБУ

    Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом терористичного акту у Києві (ст. 258 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    прокуратура СБУ Київ кримінал банки тероризм розслідування
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