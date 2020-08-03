Захоплення банку в центрі Києва: прокуратура відкрила провадження
Досудове розслідування проводить СБУ
Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом терористичного акту у Києві (ст. 258 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.
Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.
Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».
Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.
Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.