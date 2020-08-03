Захоплення банку в центрі Києва: прокуратура відкрила провадження



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Співробітники ЦСО «А» Служби безпеки України затримали зловмисника Фото: СБУ

Досудове розслідування проводить СБУ

Прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом терористичного акту у Києві (ст. 258 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Згодом стало відомо, що особою, яка погрожує підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.