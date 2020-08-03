  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні

    • Розсилка
    Співробітники СБУ затримали зловмисника - «Київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні
    Співробітники СБУ затримали зловмисника
    Фото: СБУ

    Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався

    Вибухотехніки відпрацювали приміщення АТ «Універсал банк» у бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва, яке захоплював терорист.

    Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    Він також розповів, що за інформацією із Узбекистану, затриманий зловмисник Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом «олігофренія». «Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років», - зазначив Геращенко.

    7_96

    Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.

    Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».

    Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.

    Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.

    За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування  доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

    Дивіться фото і відео «Главкома» з місця події.

    Національна поліція України СБУ Київ кримінал банки Антон Геращенко тероризм розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ