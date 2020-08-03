«Київський терорист» із десяти років перебував на обліку у психлікарні
Раніше чоловік до кримінальної відповідальності не притягувався
Вибухотехніки відпрацювали приміщення АТ «Універсал банк» у бізнес-центрі «Леонардо» в центрі Києва, яке захоплював терорист.
Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
Він також розповів, що за інформацією із Узбекистану, затриманий зловмисник Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом «олігофренія». «Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років», - зазначив Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, о 12:00 до відділення АТ «Універсал Банк» зайшов невідомий чоловік віком до 35 років і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба, і попросив викликати поліцію.
Поліція ввела спеціальну поліцейську операцію «Грім».
Особою, яка погрожувала підірвати відділення АТ «Універсал Банк» у центрі Києва, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н.
Згодом було введено спеціальну операцію «Бумеранг» під керівництвом Служби безпеки України. В результаті спецоперації зловмисник був затриманий.
За фактом терористичного акту у Києві відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування доручено слідчим Головного управління СБУ в Києві та Київській області.