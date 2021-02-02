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    Киян кличуть на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)

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    Киянам пропонують овочі та фрукти за цінами виробника - Киян кличуть на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
    Киянам пропонують овочі та фрукти за цінами виробника
    Фото з відкритих джерел

    Цього тижня у Києві відбудуться продуктові ярмарки

    Цього тижня, 2-7 лютого, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Ярмарки пройдуть:

    2 лютого (вівторок):

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    3 лютого (середа):

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Печерському районі – вул.Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    4 лютого (четвер):

    • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
    • у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

    5 лютого (п’ятниця):

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
    • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
    • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров.Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    6 лютого (субота):

    • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

    7 лютого (неділя):

    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

    Також цими вихідними, 6-7 лютого, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Так, ярмарки відбудуться:

    6 лютого (субота):

    • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
    • у Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
    • в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
    • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
    • у Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

    7 лютого (неділя):

    • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
    • у Шевченківському районі – вул.Татарська, 32-38.
    Теги: Київ торгівля продукти ярмарок
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