Киян кличуть на ярмарки: де можна купити недорогі продукти (адреси)
Цього тижня у Києві відбудуться продуктові ярмарки
Цього тижня, 2-7 лютого, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки пройдуть:
2 лютого (вівторок):
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
3 лютого (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Печерському районі – вул.Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
4 лютого (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
- у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;
- у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.
5 лютого (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров.Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
- у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.
6 лютого (субота):
- в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
7 лютого (неділя):
- у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).
Також цими вихідними, 6-7 лютого, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Так, ярмарки відбудуться:
6 лютого (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- у Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
- в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- у Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
7 лютого (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
- у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);
- у Шевченківському районі – вул.Татарська, 32-38.