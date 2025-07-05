Як правильно захистити домашніх улюбленців від спеки: поради ветеринарів

Ветеринари розповіли, як правильно захистити домашніх тварин від спеки

Ветеринари з LSU Veterinary Teaching Hospital нагадали власникам домашніх тварин про підвищені ризики для вихованців під час літньої спеки. Про це пише «Главком» із посиланням на phys.org.

Нормальна температура тіла собак коливається в межах 37,2-39,2°C, при перегріві до 40,5°C і вище розвивається тепловий удар, який може призвести до судом, коми та загибелі тварини.

«Навіть короткочасне перебування у закритій машині може стати смертельно небезпечним для собаки», – попередили у LSU Veterinary Teaching Hospital.

Підвищення температури вимагає особливої ​​турботи про домашніх улюбленців, щоб уникнути теплового удару. «На відміну від людей, собаки не можуть сказати, коли відчувають перегрів, тому ми зобов'язані забезпечити їм належний захист від палючого сонця, постійне постачання свіжої води та можливість охолонути, коли температура підвищується»,– йдеться у матеріалі.

У зоні підвищеного ризику знаходяться цуценята, кошенята, літні тварини й собаки з плоскою мордою (бульдоги, мопси та ін). Перші ознаки перегріву включають прискорене дихання, почервоніння ясен, блювоту і діарею. Тоді терміново звернутися до ветеринара.

Для профілактики теплового удару фахівці радять забезпечувати тварин доступом до води й тіні, не залишати їх у машині навіть з прочиненими вікнами й планувати прогулянки на ранок або вечір. Також важливо пам'ятати про ризик опіків подушечок лап під час ходіння гарячим асфальтом.

Ветеринари закликають власників домашніх тварин бути уважними та відповідальними, щоб літні дні пройшли безпечно як для людей, так і для їхніх вихованців.

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