Киянам нагадали, де у місті облаштовано зони для пікніка (список)
- 26 Квiтня, 19:15
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Розсилка
У лісах та парках Києва облаштовано 38 зон відпочинку
Напередодні травневих свят у КО «Київзеленбуд» нагадали, що на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.
У комунальному об’єднанні зауважили, що у цей період буде посилено патрулювання лісопаркових господарств. Як відомо, розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.
У «Київзеленбуді» цього року планують відкрити ще п’ять зон для відпочинку, аби кияни і гості столиці могли відпочивати комфортно і безпечно.
Наразі пропонуються наступні місця для відпочинку:
|
№
|
Зона відпочинку
|
Місце розташування
|
Площа, га
|
Дарницьке лісопаркове господарство
Дніпровське лісництво
|
1.
|
«Придорожня»
|
траса Київ-Чернігів
|
0,2
|
2.
|
«Берізка»
|
вул. Братиславська
|
107,0
|
3.
|
«Веселка»
|
вул. Новоросійська
|
253,0
|
4.
|
«Здоров’я»
|
вул. Жукова
|
75,0
|
Дарницьке лісництво
|
5.
|
«Тростянець»
|
при в’їзді у лісництво
траса Київ-Бориспіль
|
334,0
|
6.
|
«Дубки»
|
в’їзд із іншої сторони моста напроти лісництва, траса Київ-Бориспіль
|
330,0
|
Микільське лісництво
|
7.
|
«Ялинка»
|
біля садиби лісництва
|
221,0
|
8.
|
«Пам’яті загиблих»
|
вулиця Зрошувальна
|
196,0
|
Білодібровне лісництво
|
9.
|
«Придорожня»
|
траса на с. Зазим’я
|
35,0
|
10.
|
«Біла діброва»
|
траса на с. Зазим’я
|
148,0
|
Броварське лісництво
|
11.
|
«Калинівка»
|
траса Київ-Чернігів біля с. Калинівка
|
86,0
|
12.
|
«Придорожня»
|
траса Київ-Чернігів перед м. Бровари
|
1,0
|
13.
|
«Пухівська»
|
траса на с. Пухівка
|
68,0
|
14.
|
«Березовий гай»
|
траса Київ-Чернігів перед м. Бровари
|
144,0
|
15.
|
«Зелена галявина»
|
траса Київ-Чернігів перед м. Бровари
|
1,0
|
Святошинське лісопаркове господарство
Святошинське лісництво
|
16.
|
«Мир»
|
Житомирська траса, Святошинський район
|
100,5
|
17.
|
«Нивки»
|
Житомирська траса, Святошинський район
|
176,0
|
18.
|
Ім. Коцюбинського
|
Біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна
|
53,0
|
19.
|
«Сосновий бір»
|
Житомирська траса ,Святошинський район
|
155,5
|
20.
|
«Святошино»
|
Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська
|
53,0
|
Київське лісництво
|
21.
|
«Перлина»
|
вул. Федора Максименка, вул. Курортна,
смт. Пуща-Водиця, Оболонський район
|
26,3
|
22.
|
«Ірпінь»
|
біля р. Ірпінь, с. Гостомель,, Святошинський район
|
70,0
|
23.
|
«Берковець»
|
вул. Синьоозерна, Подільський і
Святошинський райони
|
93,0
|
24.
|
«Видриця»
|
с. Гостомель, Святошинський район, вул. Щорса
|
83,0
|
Пуща-Водицьке лісництво
|
25.
|
«Виноградар»
|
жит. масив Виноградар
Подільський район (вул. Гонгадзе, Косенка)
|
155,0
|
26.
|
«Берізка»
|
Велика кільцева дорога, Оболонський район
|
71,0
|
27.
|
«Шевченка»
|
Велика кільцева дорога,
Оболонський район
|
62,0
|
28.
|
«Партизанський бір»
|
смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна,
Оболонський район
|
136,0
|
29.
|
«Каланчова»
|
Велика кільцева дорога,
Оболонський район
|
16,0
|
Межигірське лісництво
|
30.
|
«Горенська»
|
село Горенка, вул. Київська,
Оболонський район
|
115,0
|
31.
|
«Межигірська»
|
Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською
Оболонський район
|
32,5
|
Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»
Конча-Заспівське лісництво
|
32.
|
«Ласкаво просимо»
|
Столичне шосе
|
162,0
|
33.
|
«Конча-Заспа»
|
біля с. Мриги
|
28,0
|
34.
|
«Привітна»
|
біля санаторію «Конча-Заспа»
|
9,4
|
Дачне лісництво
|
35.
|
«Лісова криниця»
|
Столичне шосе
|
115,0
|
36.
|
«Сосновий бір»
|
Столичне шосе
|
275,0
|
37.
|
«Березовий гай»
|
Столичне шосе
|
56,0
|
38.
|
«Дніпро»
|
Жуків острів
|
6,0