Киянам нагадали, де у місті облаштовано зони для пікніка (список)

У лісах та парках Києва облаштовано 38 зон відпочинку

Напередодні травневих свят у КО «Київзеленбуд» нагадали, що на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження. У



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У лісах та парках Києва облаштовано 38 зон відпочинку

Напередодні травневих свят у КО «Київзеленбуд» нагадали, що на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

У комунальному об’єднанні зауважили, що у цей період буде посилено патрулювання лісопаркових господарств. Як відомо, розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

У «Київзеленбуді» цього року планують відкрити ще п’ять зон для відпочинку, аби кияни і гості столиці могли відпочивати комфортно і безпечно.

Наразі пропонуються наступні місця для відпочинку: