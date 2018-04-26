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    Киянам нагадали, де у місті облаштовано зони для пікніка (список)

    У лісах та парках Києва облаштовано 38 зон відпочинку
    Напередодні травневих свят у КО «Київзеленбуд» нагадали, що на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження. У
    • 26 Квiтня, 19:15
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    У лісах та парках Києва облаштовано 38 зон відпочинку

    Напередодні травневих свят у КО «Київзеленбуд» нагадали, що на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

    У комунальному об’єднанні зауважили, що у цей період буде посилено патрулювання лісопаркових господарств. Як відомо, розпалювати багаття у лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. Чинним законодавством (ст. 152 Кодексу України про адміністративні  правопорушення) за розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень.

    У «Київзеленбуді» цього року планують відкрити ще п’ять зон для відпочинку, аби кияни і гості столиці могли відпочивати комфортно і безпечно.

    Наразі пропонуються наступні місця для відпочинку:

    Зона відпочинку

    Місце розташування

    Площа, га

    Дарницьке лісопаркове господарство

    Дніпровське лісництво

    1. 

    «Придорожня»

    траса Київ-Чернігів

    0,2

    2. 

    «Берізка»

    вул. Братиславська

    107,0

    3. 

    «Веселка»

    вул. Новоросійська

    253,0

    4. 

    «Здоров’я»

    вул. Жукова

    75,0

    Дарницьке лісництво

    5. 

    «Тростянець»

    при в’їзді у лісництво

    траса Київ-Бориспіль

    334,0

    6. 

    «Дубки»

    в’їзд із іншої сторони моста напроти лісництва, траса Київ-Бориспіль

    330,0

    Микільське лісництво

    7. 

    «Ялинка»

    біля садиби лісництва

    221,0

    8. 

    «Пам’яті загиблих»

    вулиця Зрошувальна

    196,0

    Білодібровне лісництво

    9. 

    «Придорожня»

    траса на с. Зазим’я

    35,0

    10. 

    «Біла діброва»

    траса на с. Зазим’я

    148,0

    Броварське лісництво

    11.

    «Калинівка»

    траса Київ-Чернігів біля с. Калинівка

    86,0

    12. 

    «Придорожня»

    траса Київ-Чернігів перед м. Бровари

    1,0

    13. 

    «Пухівська»

    траса на с. Пухівка

    68,0

    14. 

    «Березовий гай»

    траса Київ-Чернігів перед м. Бровари

    144,0

    15. 

    «Зелена галявина»

    траса Київ-Чернігів перед м. Бровари

    1,0

    Святошинське лісопаркове господарство

    Святошинське лісництво

    16. 

    «Мир»

    Житомирська траса, Святошинський район

    100,5

    17. 

    «Нивки»

    Житомирська траса, Святошинський район

    176,0

    18. 

    Ім. Коцюбинського

    Біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна

    53,0

    19. 

    «Сосновий бір»

    Житомирська траса ,Святошинський район

    155,5

    20. 

    «Святошино»

    Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська

    53,0

    Київське лісництво

    21. 

    «Перлина»

    вул. Федора Максименка, вул. Курортна,

    смт. Пуща-Водиця, Оболонський район

    26,3

    22. 

    «Ірпінь»

    біля р. Ірпінь, с. Гостомель,, Святошинський район

    70,0

    23. 

    «Берковець»

    вул. Синьоозерна, Подільський і

    Святошинський райони

    93,0

    24. 

    «Видриця»

    с. Гостомель, Святошинський район, вул. Щорса

    83,0

    Пуща-Водицьке лісництво

    25. 

    «Виноградар»

    жит. масив Виноградар

    Подільський район (вул. Гонгадзе, Косенка)

    155,0

    26. 

    «Берізка»

    Велика кільцева дорога, Оболонський район

    71,0

    27. 

    «Шевченка»

    Велика кільцева дорога,

    Оболонський район

    62,0

    28. 

    «Партизанський бір»

    смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна,

    Оболонський район

    136,0

    29. 

    «Каланчова»

    Велика кільцева дорога,

    Оболонський район

    16,0

    Межигірське лісництво

    30. 

    «Горенська»

    село Горенка, вул. Київська,

    Оболонський район

    115,0

    31. 

    «Межигірська»

    Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською

    Оболонський район

    32,5

    Лісопаркове господарство «Конча-Заспа»

    Конча-Заспівське лісництво

    32. 

    «Ласкаво просимо»

    Столичне шосе

    162,0

    33. 

    «Конча-Заспа»

    біля с. Мриги

    28,0

    34. 

    «Привітна»

    біля санаторію «Конча-Заспа»

    9,4

    Дачне лісництво

    35. 

    «Лісова криниця»

    Столичне шосе

    115,0

    36. 

    «Сосновий бір»

    Столичне шосе

    275,0

    37. 

    «Березовий гай»

    Столичне шосе

    56,0

    38. 

    «Дніпро»

    Жуків острів

    6,0
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