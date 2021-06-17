У Міжнародному виставковому центрі в Києві стартували вакцинальні дні

Цього тижня Центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі працюватиме у четвер і п'ятницю

Кияни, зареєстровані в «Дії», можуть щепитися у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги

Усі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, можуть вакцинуватися в Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, 17-18 червня. Про це нагадав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Крім того, у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, запрошуватимуть на щеплення від Covid-19 містян, які зареєстровані у «Дії» або внесені до листків очікування комунальних закладів охорони здоров’я.

«З’явилася ще одна додаткова опція – містян, зареєстрованих у «Дії» та внесених у листки очікування закладів охорони здоров’я, щеплюватимуть у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Для зручності містян медики телефонують та запрошують на вакцинацію у конкретний час та до конкретного закладу згідно з черговістю листка очікування. Щоб потрапити в лист очікування, необхідно зателефонувати своєму сімейному лікареві та повідомити про бажання вакцинуватися», – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що в столиці також активно триває вакцинальна кампанія для визначених дорожньою картою МОЗ України цільових груп.

«Наразі вакцинують освітян. Їх щеплено вже 36 630 осіб. Також продовжуються щеплення медичних, соціальних працівників, учасників ООС тощо. Нещодавно розпочалася вакцинація працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. І, звичайно, триває вакцинація киян віком 65 років та старших», – розповів Поворозник.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

Читайте також: