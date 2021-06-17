Під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео)

Багато охочих вакцинуватися прийшли без попереднього запису в Helsi.me

У четвер, 17 червня, біля Центру масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру в Києві утворилася величезна черга охочих вакцинуватися проти Covid-19. Про це повідомляє «Суспільне».

До центру викликають по кілька людей, а черга утворилась через те, що багатьох людей записали на один і той же час.

Киянка Юлія розповіла Суспільному, що приїхала до МВЦ без запису та планувала встати в живу чергу. «Хотіла показати, що я в «Дії» зареєстрована давно, записалася в чергу, бо через Helsi.me в мене цього зробити не вийшло. І тепер я не можу навіть знайти свою чергу. Немає ніяких орієнтирів, організатори нічого не розповідають», - поскаржилась вона.

Натовп охочих щепитися біля Центру вакцинації на Лівобережці. Фото: Суспільне

Інша киянка Тетяна Столярова прийшла до центру вакцинації о 9 ранку, також без запису. «Ми чекали десь годину. Коли почалося відкриття, людей почали запускати, але потім нас відгородили парканом, і створився хаос, бо і тут, і там стоять люди. Нам сказали, що нас не запустять поки там воно не розсмокчеться. А воно ніколи не розсмокчеться, бо люди підходять постійно. Тому в мене немає часу, я йду», – розповіла вона.

Черга біля центру вакцинації у столичному Міжнародному виставковому центрі pic.twitter.com/GZ2H4cGJKM — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) June 17, 2021

Як повідомлялося, усі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, можуть вакцинуватися в Центрі вакцинації проти Covid-19 17-18 червня. Масову вакцинацію перенесли з вихідних днів на четвер-п'ятницю у зв'язку з майбутніми святами.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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