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    Кияни до кінця травня можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)

    У столиці працює пересувний флюорограф
    Від сьогодні до 30 травня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Завдяки таким додатковим обстеженням лікарі своєчасно виявляють патології та у разі необхідності відправляють пацієнтів до профільних медзакладів столиці. Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Загальний час
    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка

    У столиці працює пересувний флюорограф

    Від сьогодні до 30 травня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Завдяки таким додатковим обстеженням лікарі своєчасно виявляють патології та у разі необхідності відправляють пацієнтів до профільних медзакладів столиці.

    Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2018 року

     

    Дата проведення

     

    Район

     

    Місце проведення

     

    Адреса

    02.05.2018

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    03.05.2018

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

    пров. Лобачевського, 2

    04.05.2018

    Солом’янський

    Амбулаторії №№ 1, 2 КНП ЦПМСД № 1

    просп. Комарова, 3

    05.05.2018

    Голосіївський

    Амбулаторія № 11 КНП ЦПМСД № 1

    вул. Пирогівський шлях, 148

    07.05.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    08.05.2018

    Подільський

    Подільська РДА

    Контрактова площа, 2

    10.05.2018

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка»

    вул. Ентузіастів, 13-А

    11.05.2018

    Солом’янський

    Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2

    просп. Лобановського, 2

    14.05.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    15.05.2018

    Оболонський

    Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат

    вул. Міська, 2

    16.05.2018

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    17.05.2018

    Оболонський

    Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат

    вул. Міська, 2

    18.05.2018

    Оболонський

    Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат

    вул. Міська, 2

    21.05.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    22.05.2018

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

    вул. Рогозівська, 6

    23.05.2018

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    24.05.2018

    Деснянський

    Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 2

    вул. Бальзака, 22

    25.05.2018

    Голосіївський

    Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1

    вул. Заболотного, 48-А

    30.05.2018

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35
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