Кияни до кінця травня можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)
- Сьогодні, 17:30
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Розсилка
У столиці працює пересувний флюорограф
Від сьогодні до 30 травня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Завдяки таким додатковим обстеженням лікарі своєчасно виявляють патології та у разі необхідності відправляють пацієнтів до профільних медзакладів столиці.
Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2018 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
02.05.2018
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
03.05.2018
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4
|
пров. Лобачевського, 2
|
04.05.2018
|
Солом’янський
|
Амбулаторії №№ 1, 2 КНП ЦПМСД № 1
|
просп. Комарова, 3
|
05.05.2018
|
Голосіївський
|
Амбулаторія № 11 КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Пирогівський шлях, 148
|
07.05.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
08.05.2018
|
Подільський
|
Подільська РДА
|
Контрактова площа, 2
|
10.05.2018
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка»
|
вул. Ентузіастів, 13-А
|
11.05.2018
|
Солом’янський
|
Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Лобановського, 2
|
14.05.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
15.05.2018
|
Оболонський
|
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат
|
вул. Міська, 2
|
16.05.2018
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
17.05.2018
|
Оболонський
|
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат
|
вул. Міська, 2
|
18.05.2018
|
Оболонський
|
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат
|
вул. Міська, 2
|
21.05.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
22.05.2018
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Рогозівська, 6
|
23.05.2018
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
24.05.2018
|
Деснянський
|
Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 2
|
вул. Бальзака, 22
|
25.05.2018
|
Голосіївський
|
Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Заболотного, 48-А
|
30.05.2018
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35