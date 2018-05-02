Кияни до кінця травня можуть безкоштовно перевіритися на туберкульоз (адреси)

У столиці працює пересувний флюорограф

Від сьогодні до 30 травня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Завдяки таким додатковим обстеженням лікарі своєчасно виявляють патології та у разі необхідності відправляють пацієнтів до профільних медзакладів столиці. Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Загальний час



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У столиці працює пересувний флюорограф

Від сьогодні до 30 травня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Завдяки таким додатковим обстеженням лікарі своєчасно виявляють патології та у разі необхідності відправляють пацієнтів до профільних медзакладів столиці.

Працюватиме флюорограф із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Графік роботи пересувного флюорографа на травень 2018 року